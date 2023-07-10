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НОВОСТИ

Путин наградил писателя Александра Проханова орденом Александра Невского

18:40 10.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин наградил писателя и публициста, общественного деятеля Александра Проханова орденом Александра Невского. Соответствующий указ главы российского государства опубликован на официальном портале правовой информации.

«За активную общественную деятельность наградить орденом Александра Невского Проханова Александра Андреевича — председетеля общероссийского общественного движения поддержки и реализации социально значимых инициатив и проектов „Русская мечта“, — говорится в документе.

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