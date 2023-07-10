Арабские страны Персидского залива выступили за территориальную целостность Сирии — Лавров
19:20 10.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия и арабские страны Персидского залива занимают общую позицию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам шестого раунда стратегического диалога России и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).
«Подробно говорили о ситуации в Сирии и вокруг нее, — отметил Лавров. — У нас общая позиция в поддержку суверенитета, независимости, единства, территориальной целостности этой страны, в поддержку права сирийцев самостоятельно определять будущее своего государства».
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