Арабские страны Персидского залива выступили за территориальную целостность Сирии — Лавров

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и арабские страны Персидского залива занимают общую позицию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам шестого раунда стратегического диалога России и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

«Подробно говорили о ситуации в Сирии и вокруг нее, — отметил Лавров. — У нас общая позиция в поддержку суверенитета, независимости, единства, территориальной целостности этой страны, в поддержку права сирийцев самостоятельно определять будущее своего государства».