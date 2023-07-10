Трое туристов сорвались со склона в Алагирском районе в Северной Осетии
20:00 10.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Трое туристов сорвались со склона в районе с. Бад Алагирского района Северной Осетии. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе МЧС России.
«Трое туристов сорвались со склона в районе с. Бад Алагирского района. О происшествии в МЧС сообщил руководитель туристской группы. По его словам, группа из шести человек двигалась по маршруту п. Мизур — перевал Архонский — пос. В. Фиагдон — Кармадон — г. Казбек — п. Чми», — сообщили в министерстве.
На помощь туристам выдвинулись спасатели Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России в количестве 13 человек и одной единицы техники.
По данным МЧС России, туристическая группа была зарегистрирована. «На данный момент из-за плохой связи нет четкого понимания, на которой из сторон хребта произошло происшествие, поиск будет осуществляться двумя группами», — сообщили в министерстве.
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