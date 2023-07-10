Открыта продажа билетов на форум «Армия-2023»

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С 14 по 20 августа в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» и аэродроме «Кубинка» пройдет выставка оборонно-промышленного комплекса – Международный военно-технический форум «Армия-2023». Форум является крупнейшей выставкой вооружения, военной и специальной техники в России и знаковым событием среди аналогичных выставок во всем мире.

Традиционно первый день Форума будет функционировать в закрытом режиме. С 15 по 17 августа пройдут дни работы специалистов, которые можно посетить по бизнес-билетам. В этот период будет организована основная часть мероприятий научно-деловой программы. С 18 августа двери Форума будут открыты для массового посещения.

На программу Авиационного кластера на территории аэродрома «Кубинка» с 18 по 20 августа вход свободный, для посетителей будет действовать бесплатная парковка.

Стоит обратить внимание на появление новых категорий билетов. Теперь билет и автопропуск можно купить по сниженной цене, а также выгодно приобрести билеты для всей семьи (4 персоны).

До 14 августа (включительно) билеты на форум «Армия-2023» можно приобрести по сниженной цене, а также приобрести новые категории, которые потом станут недоступны.

Для отдельных категорий граждан предусмотрены льготные билеты, предоставляющие право бесплатного входа. Перечень льготных категорий опубликован на сайте Форума.