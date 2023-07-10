Открыта продажа билетов на форум «Армия-2023»
20:07 10.07.2023
С 14 по 20 августа в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» и аэродроме «Кубинка» пройдет выставка оборонно-промышленного комплекса – Международный военно-технический форум «Армия-2023». Форум является крупнейшей выставкой вооружения, военной и специальной техники в России и знаковым событием среди аналогичных выставок во всем мире.
Традиционно первый день Форума будет функционировать в закрытом режиме. С 15 по 17 августа пройдут дни работы специалистов, которые можно посетить по бизнес-билетам. В этот период будет организована основная часть мероприятий научно-деловой программы. С 18 августа двери Форума будут открыты для массового посещения.
На программу Авиационного кластера на территории аэродрома «Кубинка» с 18 по 20 августа вход свободный, для посетителей будет действовать бесплатная парковка.
Стоит обратить внимание на появление новых категорий билетов. Теперь билет и автопропуск можно купить по сниженной цене, а также выгодно приобрести билеты для всей семьи (4 персоны).
До 14 августа (включительно) билеты на форум «Армия-2023» можно приобрести по сниженной цене, а также приобрести новые категории, которые потом станут недоступны.
Для отдельных категорий граждан предусмотрены льготные билеты, предоставляющие право бесплатного входа. Перечень льготных категорий опубликован на сайте Форума.
Билеты можно приобрести на официальном сайте или у билетного оператора
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