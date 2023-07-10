Форум «Армия-2023». На аэродроме "Кубинка" расположится Авиакластер

20:12

Площадке Авиакластера, расположенного на территории аэродрома "Кубинка", уделяется особое внимание со стороны руководства Минобороны России. Ее участники традиционно демонстрируют авиационную технику, БпЛА аэродромного базирования, двигатели, радиоэлектронное оборудование, наземные пункты управления и их оборудование, а также авиационное вооружение.

Гостей Авиакластера ждет не только статическая экспозиция техники, но и зрелищное авиашоу, где ежегодно принимают участие лучшие авиационные группы высшего пилотажа.

Расписание полетов будет размещено на официальном сайте Авиакластера ближе к датам проведения Форума.