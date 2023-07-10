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НОВОСТИ

Форум «Армия-2023». На аэродроме "Кубинка" расположится Авиакластер

20:12 10.07.2023

Площадке Авиакластера, расположенного на территории аэродрома "Кубинка", уделяется особое внимание со стороны руководства Минобороны России. Ее участники традиционно демонстрируют авиационную технику, БпЛА аэродромного базирования, двигатели, радиоэлектронное оборудование, наземные пункты управления и их оборудование, а также авиационное вооружение.

Гостей Авиакластера ждет не только статическая экспозиция техники, но и зрелищное авиашоу, где ежегодно принимают участие лучшие авиационные группы высшего пилотажа.

Расписание полетов будет размещено на официальном сайте Авиакластера ближе к датам проведения Форума.

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