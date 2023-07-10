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Рубль по отношению к доллару ослаб на 10,4% в июне 2023 г.

20:40 10.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ослабление рубля по отношению к доллару США на 10,4% в июне 2023 г. произошло на фоне снижения объемов продаж валютной выручки экспортерами на 22,9%. Об этом говорится в обзоре рисков финансовых рынков Банка России.

«В июне снижение курса национальной валюты продолжилось, в целом за месяц рубль ослаб к доллару США на 10,4% (в мае — на 1%). Такое изменение курса рубля в июне происходило преимущественно на фоне сокращения поступлений иностранной валюты по каналу российского экспорта», — сообщили в ЦБ.

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