В Краснодаре убит замначальника городского отдела по мобилизационной работе
21:20 10.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Неизвестный убил в Краснодаре замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в правоохранительных органах.
«В Краснодаре убит замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий. Предварительно, неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину, а потом скрылся. Мотив преступления выясняется. Подозреваемых устанавливают», — сказал собеседник агентства. По его словам, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
НОВОСТИ
- 22:00 10.07.2023
- В начале июля на Земле был побит температурный рекорд — ООН
- 20:40 10.07.2023
- Рубль по отношению к доллару ослаб на 10,4% в июне 2023 г.
- 20:18 10.07.2023
- В Казани прошло торжественное открытие XIV Летней Сбербанкиады
- 20:12 10.07.2023
- Форум «Армия-2023». На аэродроме "Кубинка" расположится Авиакластер
- 20:07 10.07.2023
- Открыта продажа билетов на форум «Армия-2023»
- 20:00 10.07.2023
- Трое туристов сорвались со склона в Алагирском районе в Северной Осетии
- 19:20 10.07.2023
- Арабские страны Персидского залива выступили за территориальную целостность Сирии — Лавров
- 18:55 10.07.2023
- Штаб общественной поддержки кандидата в мэры Собянина открылся в Москве
- 18:45 10.07.2023
- Благодаря Росатому Минздрав разрешил лечить детей с раком щитовидки препаратом с эффективностью до 98%
- 18:40 10.07.2023
- Путин наградил писателя Александра Проханова орденом Александра Невского
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать