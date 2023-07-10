21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестный убил в Краснодаре замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в правоохранительных органах.

«В Краснодаре убит замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий. Предварительно, неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину, а потом скрылся. Мотив преступления выясняется. Подозреваемых устанавливают», — сказал собеседник агентства. По его словам, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.