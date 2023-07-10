В начале июля на Земле был побит температурный рекорд — ООН
22:00 10.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рекордно высокая температура в истории наблюдений была зафиксирована на Земле в первую неделю июля. Четвертого и седьмого июля средняя температура составила около 17,2 градуса Цельсия, что на 0,3 градуса выше прежнего рекорда, зафиксированного в августе 2016 года, сообщила в понедельник Всемирная метеорологическая организация (ВМО), являющаяся специализированным учреждением ООН.
«Согласно оценкам наших партнеров в различных частях мира, в первую неделю июля был установлен рекорд ежедневной глобальной температуры», — заявил на брифинге в Женеве руководитель отдела мониторинга климата ВМО Омар Баддур. Сейчас в ВМО изучают данные, поступившие из европейской службы по изменению климата Copernicus («Коперникус»), а также из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), из Японии и других источников. «Мы пришли к выводу, что рекорд был побит 4 и 7 июля, с температурой, близкой к 17,2 градуса Цельсия», — сказал Баддур. Он напомнил, что предыдущий рекорд — 16,9 градусов Цельсия — был зарегистрирован в августе 2016 года, когда имело место природное явление Эль-Ниньо, известное своим согревающим эффектом.
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