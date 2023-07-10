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Турция согласилась на прием Швеции в НАТО в кратчайшие сроки — Столтенберг

22:41 10.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция согласилась снять вето на прием Швеции в НАТО после переговоров президента Тайипа Эрдогана с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой Евросовета Шарлем Мишелем перед саммитом НАТО в Вильнюсе. Об этом заявил в понедельник Столтенберг по итогам переговоров.

«Президент Эрдоган согласился как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию в парламент и работать с ним для ратификации этого документа в кратчайшие сроки», — заявил Столтенберг. Он пообещал, что НАТО в свою очередь создаст специальный механизм и пост специального представителя по борьбе с терроризмом.

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