Турция согласилась на прием Швеции в НАТО в кратчайшие сроки — Столтенберг

22:41 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция согласилась снять вето на прием Швеции в НАТО после переговоров президента Тайипа Эрдогана с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и главой Евросовета Шарлем Мишелем перед саммитом НАТО в Вильнюсе. Об этом заявил в понедельник Столтенберг по итогам переговоров.

«Президент Эрдоган согласился как можно быстрее передать протокол о приеме Швеции в НАТО на ратификацию в парламент и работать с ним для ратификации этого документа в кратчайшие сроки», — заявил Столтенберг. Он пообещал, что НАТО в свою очередь создаст специальный механизм и пост специального представителя по борьбе с терроризмом.