РФ рекомендовала спецдокладчику ООН перепроверять данные для докладов
09:00 11.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия рекомендовала спецдокладчику ООН по вопросу о современных формах расизма Тендайи Ачиуме проверять полученную информацию до ее публикации. Делегация РФ на 53-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве расценила в понедельник как «лживые измышления» утверждения одной из «нечистоплотных неправительственных организаций» (НПО) о якобы запрете украинского языка в Республике Крым и новых субъектах.
«Решительно отвергаем содержащиеся в докладе лживые измышления одной нечистоплотной НПО, касающиеся, в частности, якобы запрета украинского языка и разрушения библиотек в Республике Крым и новых российских субъектах. Рекомендуем спецдокладчику перепроверять получаемую информацию и пользоваться документально подтвержденными данными», — отметила в выступлении на сессии представитель российской делегации Кристина Сукачева.
Она посоветовала автору доклада «разобраться с истоками и генезисом кризиса на Украине, что имеет непосредственное отношение к ее мандату». Дипломат напомнила, что после прихода к власти на Украине националистов в результате вооруженного переворота в феврале 2014 года и разжигания ими вооруженного конфликта в Донбассе в стране осуществляется «государственная политика по героизации нацистских пособников времен Второй мировой войны» и «проводится курс на культивирование среди населения идеологии национализма». При этом русскоязычное население и нацменьшинства сталкиваются с систематической дискриминацией.
Делегация РФ призвала Ачиуме «дать объективную публичную оценку действиям украинских властей». Она выразила сожаление, что «за девять лет кровавой гражданской войны в Донбассе ни один из ее предшественников не осмелился сделать это, попустительствуя тем самым разгулу воинствующих украинских радикал-националистов».
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