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НОВОСТИ

В Одессе прогремели взрывы — ТВ

09:05 11.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько взрывов прогремело в Одессе. Об этом сообщил 24-й канал украинского телевидения.

По его данным, возможно, работают силы противовоздушной обороны. Подробности не приводятся.

В настоящее время воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Черкасской областях. В Днепропетровской и Харьковской областях объявленная ранее тревога была отменена.

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