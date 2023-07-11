В Одессе прогремели взрывы — ТВ
09:05 11.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Несколько взрывов прогремело в Одессе. Об этом сообщил 24-й канал украинского телевидения.
По его данным, возможно, работают силы противовоздушной обороны. Подробности не приводятся.
В настоящее время воздушная тревога объявлена в Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Черкасской областях. В Днепропетровской и Харьковской областях объявленная ранее тревога была отменена.
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