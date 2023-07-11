Силы РФ за последние несколько дней существенно продвинулись под Купянском — Марочко

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие за последние несколько дней значительно продвинулись в направлении города Купянска Харьковской области, сообщил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«За несколько суток ВС РФ значительно продвинулись в направлении населенного пункта Купянск. Также освобожден ряд восточных территорий Харьковской области», — сказал он.

Марочко отметил, что продвижение российских сил заставляет «украинские оккупационные власти» эвакуировать госучреждения, а бизнесмены «сворачивают свой бизнес и перемещают его на Западную Украину».