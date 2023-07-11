В Омске двоих детей нашли в вагоне идущего за границу товарного поезда

09:32 Источник: Lenta.ru

В Омске двоих детей нашли в следовавшем в Казахстан товарном поезде. Об этом пишет сообщество «Инцидент Омск» во «ВКонтакте».

Железнодорожники обнаружили мальчиков в пустом полувагоне. Младшему ребенку оказалось четыре года. После того как им помогли выбраться, один из мальчиков представился и рассказал, что его папа «живет далеко».

Выяснением обстоятельств, в результате которых дети попали в ехавший за границу поезд, займется транспортная полиция, добавляет Telegram-канал Om1.Ru. Lenta.Ru