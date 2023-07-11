Украину ждет поражение зимой из-за нехватки боеприпасов — экс-аналитик ЦРУ
10:00 11.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поражение ждет украинские войска зимой из-за больших потерь, нехватки снарядов и неспособности Запада поставлять боеприпасы в необходимом количестве. Такое мнение выразил в понедельник бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон.
«Что будет с Украиной после декабря — спорный вопрос, так как нет никаких шансов, что она сможет продолжать боевые действия с такими потерями в личном составе и технике», — сказал он в беседе с ведущим подкаста Judging Freedom Эндрю Наполитано.
Эксперт добавил, что «Соединенные Штаты в обозримом будущем не смогут производить достаточно снарядов для Украины», а поставки кассетных боеприпасов связаны с тем, что у украинцев заканчиваются артиллерийские боеприпасы. «Все что у нас [США] осталось — немного старых боеприпасов на складах», — сказал Джонсон.
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