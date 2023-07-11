0
0
64
НОВОСТИ

Украину ждет поражение зимой из-за нехватки боеприпасов — экс-аналитик ЦРУ

10:00 11.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поражение ждет украинские войска зимой из-за больших потерь, нехватки снарядов и неспособности Запада поставлять боеприпасы в необходимом количестве. Такое мнение выразил в понедельник бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон.

«Что будет с Украиной после декабря — спорный вопрос, так как нет никаких шансов, что она сможет продолжать боевые действия с такими потерями в личном составе и технике», — сказал он в беседе с ведущим подкаста Judging Freedom Эндрю Наполитано.

Эксперт добавил, что «Соединенные Штаты в обозримом будущем не смогут производить достаточно снарядов для Украины», а поставки кассетных боеприпасов связаны с тем, что у украинцев заканчиваются артиллерийские боеприпасы. «Все что у нас [США] осталось — немного старых боеприпасов на складах», — сказал Джонсон.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:20 11.07.2023
Талибы объявили о приостановке работы шведских представительств в Афганистане
0
14
10:05 11.07.2023
Эрдоган пошел на попятную в вопросе вступления Швеции в НАТО — СМИ
0
68
09:32 11.07.2023
В Омске двоих детей нашли в вагоне идущего за границу товарного поезда
0
134
09:20 11.07.2023
Силы РФ за последние несколько дней существенно продвинулись под Купянском — Марочко
0
140
09:05 11.07.2023
В Одессе прогремели взрывы — ТВ
0
194
09:00 11.07.2023
РФ рекомендовала спецдокладчику ООН перепроверять данные для докладов
0
195
22:41 10.07.2023
Турция согласилась на прием Швеции в НАТО в кратчайшие сроки — Столтенберг
0
668
22:00 10.07.2023
В начале июля на Земле был побит температурный рекорд — ООН
0
648
21:20 10.07.2023
В Краснодаре убит замначальника городского отдела по мобилизационной работе
0
746
20:40 10.07.2023
Рубль по отношению к доллару ослаб на 10,4% в июне 2023 г.
0
704

Возврат к списку