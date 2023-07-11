Эрдоган пошел на попятную в вопросе вступления Швеции в НАТО — СМИ

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган поддался на уговоры Запада и пошел на попятную в вопросе вступления Швеции в НАТО. Об этом пишет во вторник газета «Айдынлык», комментируя заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Турция одобрила вступление Швеции в альянс.

Издание напоминает, что еще три дня назад турецкий лидер заявлял: «Как Турция может доверять стране, по улицам которой бродят террористы?»

«Айдынлык» также приводит высказывание зампредседателя политической партии «Родина» Утку Рейхана по этой теме. «Позорное решение. Они поддались на шантаж Запада», — считает политик.

Проправительственные турецкие СМИ при этом отмечают, что Турция вышла победителем в данной ситуации, получив многочисленные гарантии по борьбе с терроризмом и заручившись поддержкой в вопросе вступления в ЕС.