Эрдоган пошел на попятную в вопросе вступления Швеции в НАТО — СМИ
10:05 11.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Турции Тайип Эрдоган поддался на уговоры Запада и пошел на попятную в вопросе вступления Швеции в НАТО. Об этом пишет во вторник газета «Айдынлык», комментируя заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Турция одобрила вступление Швеции в альянс.
Издание напоминает, что еще три дня назад турецкий лидер заявлял: «Как Турция может доверять стране, по улицам которой бродят террористы?»
«Айдынлык» также приводит высказывание зампредседателя политической партии «Родина» Утку Рейхана по этой теме. «Позорное решение. Они поддались на шантаж Запада», — считает политик.
Проправительственные турецкие СМИ при этом отмечают, что Турция вышла победителем в данной ситуации, получив многочисленные гарантии по борьбе с терроризмом и заручившись поддержкой в вопросе вступления в ЕС.
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