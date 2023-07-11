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Талибы объявили о приостановке работы шведских представительств в Афганистане

10:20 11.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Работа шведских представительств на территории Афганистана не возобновится до тех пор, пока Стокгольм не принесет извинения мусульманам в связи с осквернением Корана. Об этом во вторник сообщил представитель захватившего власть в стране радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) Забиулла Муджахид в Twitter.

«После осквернения священного Корана и мусульманской веры в Швеции Исламский эмират Афганистан (используемое талибами название государства — прим. ТАСС) приостанавливает любую шведскую активность на территории Афганистана до тех пор, пока они не принесут извинения мусульманам за это отвратительное деяние», — говорится в сообщении.

Талибы также призвали остальные мусульманские страны пересмотреть свое взаимодействие со Стокгольмом.

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