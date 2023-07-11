Силы РФ ведут ожесточенные бои с ВСУ, пытающимися прорвать оборону на донецком направлении

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие ведут ожесточенные бои с подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытающимися прорвать оборону на донецком направлении в зоне специальной военной операции. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В районах населенных пунктов Артемовск, Соледар, Васюковка [ДНР] вооруженные формирования Украины продолжают попытки прорвать нашу линию обороны. Ожесточенные бои идут на продолжении длительного времени, однако занять наши позиции на данном направлении украинским боевикам не удается», — сказал он.

Марочко отметил, что противник ежедневно теряет до батальона личного состава при попытках атаковать силы РФ на упомянутом участке фронта, но командование ВСУ «игнорирует данные потери».