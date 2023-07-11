В Белгородской области за сутки зафиксировали около 70 прилетов со стороны ВСУ
11:00 11.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
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