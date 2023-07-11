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НОВОСТИ

В Белгородской области за сутки зафиксировали около 70 прилетов со стороны ВСУ

11:00 11.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области около 70 боеприпасов, в том числе одно взрывное устройство сбросили с беспилотника на трактор. Пострадавших при обстрелах нет, сообщил в своем телеграм-канале во вторник глава региона Вячеслав Гладков.

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