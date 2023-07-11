В Белгородской области за сутки зафиксировали около 70 прилетов со стороны ВСУ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области около 70 боеприпасов, в том числе одно взрывное устройство сбросили с беспилотника на трактор. Пострадавших при обстрелах нет, сообщил в своем телеграм-канале во вторник глава региона Вячеслав Гладков.