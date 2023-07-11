Без кассетных боеприпасов ВСУ не смогут ни наступать, ни обороняться — Белый дом

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Без кассетных боеприпасов Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут ни осуществлять наступление, ни удерживать нынешние позиции, считают в Белом доме. Об этом во вторник на брифинге для журналистов заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«В отсутствие поставок кассетных боеприпасов калибра 155 мм, у Украины не будет достаточно артиллерийских снарядов не только для осуществления контрнаступления, но, возможно, и для удержания нынешних позиций», — сказал он. Салливан отметил, что запасы обычных боеприпасов, которые США и союзники поставляли Киеву, истощились, поэтому было решено направить Украине кассетные снаряды. «Когда мы принимали решение, мы пришли к выводу, что, несмотря на все сложности, несмотря на риск для гражданских лиц, который ассоциируется с кассетными боеприпасами, реальный риск для гражданских без поставок Украине того, что ей необходимо, был, с нашей точки зрения, выше», — подчеркнул он.