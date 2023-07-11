Работой кабмина ФРГ довольны лишь 22% граждан — опрос

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около трех четвертей жителей ФРГ в той или иной степени не удовлетворены работой правительства канцлера Олафа Шольца. Таковы результаты опроса общественного мнения, который провела служба Forsa по заказу телеканала n-tv (Эн-тэ-фау).

Как говорится в опубликованном во вторник материале, в самом начале легислатурного срока работой нынешнего кабмина были довольны 30%. «Сейчас этот показатель сократился до 22%. 77% при этом недовольны работой федерального правительства вообще или в меньшей в степени», — отмечается в исследовании.

С предположением, что власти действуют «непрофессионально и хаотично», согласился 61% респондентов. 35% сочли такую формулировку преувеличением.

На настроения избирателей влияют планы правительства принять новый закон об отоплении зданий. Он предусматривает, что со следующего года каждая вновь устанавливаемая система отопления должна на 65% работать на экологически чистой энергии. Закон считается важным компонентом плана по превращению Германии в климатически нейтральную страну к 2045 году, однако население ФРГ с учетом роста цен на энергию в целом негативно относится к законопроекту. В итоге вопреки планам он так и не был принят до парламентских каникул из-за решения Конституционного суда.

Опрос проводился с 4 по 7 июля среди 1 тыс. человек.