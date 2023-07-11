Работой кабмина ФРГ довольны лишь 22% граждан — опрос
11:20 11.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около трех четвертей жителей ФРГ в той или иной степени не удовлетворены работой правительства канцлера Олафа Шольца. Таковы результаты опроса общественного мнения, который провела служба Forsa по заказу телеканала n-tv (Эн-тэ-фау).
Как говорится в опубликованном во вторник материале, в самом начале легислатурного срока работой нынешнего кабмина были довольны 30%. «Сейчас этот показатель сократился до 22%. 77% при этом недовольны работой федерального правительства вообще или в меньшей в степени», — отмечается в исследовании.
С предположением, что власти действуют «непрофессионально и хаотично», согласился 61% респондентов. 35% сочли такую формулировку преувеличением.
На настроения избирателей влияют планы правительства принять новый закон об отоплении зданий. Он предусматривает, что со следующего года каждая вновь устанавливаемая система отопления должна на 65% работать на экологически чистой энергии. Закон считается важным компонентом плана по превращению Германии в климатически нейтральную страну к 2045 году, однако население ФРГ с учетом роста цен на энергию в целом негативно относится к законопроекту. В итоге вопреки планам он так и не был принят до парламентских каникул из-за решения Конституционного суда.
Опрос проводился с 4 по 7 июля среди 1 тыс. человек.
НОВОСТИ
- 11:32 11.07.2023
- Измерена толщина снега на вершине Эвереста
- 11:05 11.07.2023
- Без кассетных боеприпасов ВСУ не смогут ни наступать, ни обороняться — Белый дом
- 11:00 11.07.2023
- В Белгородской области за сутки зафиксировали около 70 прилетов со стороны ВСУ
- 10:32 11.07.2023
- Силы РФ ведут ожесточенные бои с ВСУ, пытающимися прорвать оборону на донецком направлении
- 10:20 11.07.2023
- Талибы объявили о приостановке работы шведских представительств в Афганистане
- 10:05 11.07.2023
- Эрдоган пошел на попятную в вопросе вступления Швеции в НАТО — СМИ
- 10:00 11.07.2023
- Украину ждет поражение зимой из-за нехватки боеприпасов — экс-аналитик ЦРУ
- 09:32 11.07.2023
- В Омске двоих детей нашли в вагоне идущего за границу товарного поезда
- 09:20 11.07.2023
- Силы РФ за последние несколько дней существенно продвинулись под Купянском — Марочко
- 09:05 11.07.2023
- В Одессе прогремели взрывы — ТВ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать