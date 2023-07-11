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Измерена толщина снега на вершине Эвереста

11:32 11.07.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Геологи измерили толщину снега на вершине Эвереста. Среднее значение этого показателя составило 9,5 метра. Отклонение в пределах 1 м 20 см, передаёт агентство «Синьхуа».

Полученная информация позволит лучше понимать динамические изменения криосферы и литосферы на сверхвысотах. Также исследование важно для изучения реакций криосферы на изменение климата.  Говорит Москва

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