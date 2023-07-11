Измерена толщина снега на вершине Эвереста
11:32 11.07.2023 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Геологи измерили толщину снега на вершине Эвереста. Среднее значение этого показателя составило 9,5 метра. Отклонение в пределах 1 м 20 см, передаёт агентство «Синьхуа».
Полученная информация позволит лучше понимать динамические изменения криосферы и литосферы на сверхвысотах. Также исследование важно для изучения реакций криосферы на изменение климата. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 11:20 11.07.2023
- Работой кабмина ФРГ довольны лишь 22% граждан — опрос
- 11:05 11.07.2023
- Без кассетных боеприпасов ВСУ не смогут ни наступать, ни обороняться — Белый дом
- 11:00 11.07.2023
- В Белгородской области за сутки зафиксировали около 70 прилетов со стороны ВСУ
- 10:32 11.07.2023
- Силы РФ ведут ожесточенные бои с ВСУ, пытающимися прорвать оборону на донецком направлении
- 10:20 11.07.2023
- Талибы объявили о приостановке работы шведских представительств в Афганистане
- 10:05 11.07.2023
- Эрдоган пошел на попятную в вопросе вступления Швеции в НАТО — СМИ
- 10:00 11.07.2023
- Украину ждет поражение зимой из-за нехватки боеприпасов — экс-аналитик ЦРУ
- 09:32 11.07.2023
- В Омске двоих детей нашли в вагоне идущего за границу товарного поезда
- 09:20 11.07.2023
- Силы РФ за последние несколько дней существенно продвинулись под Купянском — Марочко
- 09:05 11.07.2023
- В Одессе прогремели взрывы — ТВ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать