Нарышкин сообщил о телефонной беседе с главой ЦРУ по Украине

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин подтвердил ТАСС факт телефонного разговора с главой ЦРУ Уильямом Бернсом в конце июня, в ходе которого «думали, рассуждали, что делать с Украиной».

«Да, действительно, разговор состоялся в конце прошлого месяца. Предлогом для телефонного разговора, как я это оцениваю, со стороны американского коллеги были события 24 июня. Понятно, как я ответил на этот вопрос о том, что произошло, — сказал Нарышкин. — Мне кажется, что это был в большей степени предлог, потому что основная часть беседы была сосредоточена на обсуждении темы и событий вокруг Украины. Думали, рассуждали, а что же делать с Украиной».

По словам директора СВР, беседа длилась «около часа».