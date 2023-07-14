ФРГ отказалась создавать в Польше центр по ремонту поврежденных на Украине танков — СМИ

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Берлин и Варшава не смогли устранить разногласия по поводу создания в Польше совместного центра обслуживания и ремонта танков Leopard, которые задействованы на Украине. Как сообщила в среду на своем сайте газета Handelsblatt со ссылкой на источники, ФРГ отказалась от создания такого центра.

«Причина решения, о котором официально будет объявлено в ближайшие дни, с точки зрения ФРГ, заключается в абсолютно завышенных ценовых ожиданиях со стороны польской стороны», — отмечается в сообщении газеты.

О разногласиях сообщал ранее журнал Der Spiegel. По его версии, реализацию проекта тормозила именно польская сторона. В частности, по сообщениям СМИ, государственная компания PGZ за так называемый первичный осмотр техники хотела брать более 100 тыс. евро. В ФРГ такая услуга стоит всего около 12 тыс. евро.