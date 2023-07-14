Логотип Сбера появился на крыше штаб-квартиры банка на высоте более 200 метров

13:30

Фото пресс-службы Сбера



Уникальный движущийся логотип Сбера диаметром 15 метров разместили на стеклянной кровле здания штаб-квартиры банка в Москве на Кутузовском проспекте, 32. Логотип находится на высоте более 200 метров, что делает его самой высоко расположенной крышной конструкцией в России.

Этот элемент не имеет аналогов в стране по техническим характеристикам. Его масса – 28 тонн, а площадь информационного поля – 177 кв. м. При этом логотип банка вращается со скоростью один оборот в минуту, благодаря чему становится заметным с разных ракурсов. Необычен и способ установки конструкции. В силу большой высоты монтаж осуществлялся с вертолета Ка-32 – для этого потребовалось три монтажных дня и 18 вылетов.

«Крышная конструкция в виде логотипа Сбера стала своего рода венцом главного здания банка и еще больше увеличила его высоту. Поскольку конструкция имеет поворотный механизм, ее разработка и установка имели скорее машиностроительный, чем строительный характер, – рассказал Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка. – Чтобы установить конструкцию на стеклянную кровлю на высоте более 200 метров, нам пришлось решить целый ряд сложнейших задач и задействовать для этого вертолет. Установке предшествовала масштабная подготовительная работа: мы продували конструкцию в аэродинамической трубе, чтобы удостовериться, что она выдержит сильные ветра, получили положительное заключение Мосэкспертизы, изучили проверочные расчеты нескольких проектных институтов. Аналогичных по конструктивной сложности решений в России нет, так что это действительно уникальный объект, который, я уверен, будет привлекать внимание москвичей и гостей столицы».