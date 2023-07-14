Песков назвал вбросом заявление, что «Вагнер» добрался до ядерного хранилища в ходе мятежа

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль не располагает информацией о том, что участники ЧВК «Вагнер» во время мятежа 23–24 июня якобы добрались до одного из ядерных хранилищ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующее заявление руководителя украинской военной разведки Кирилла Буданова.

«У Кремля нет такой информации, похоже на очередной вброс», — сказал пресс-секретарь президента.