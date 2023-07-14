Новый ракетный корабль «Циклон» принят в состав ВМФ России — МО РФ

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый малый ракетный корабль (МРК) проекта 22800 «Циклон», построенный на судостроительном заводе им. Б. Е. Бутомы «Залив» (г. Керчь), вошел в состав Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны РФ.

«Сегодня в городе Керчи на судостроительном заводе им. Б. Е. Бутомы состоялась торжественная церемония приема в состав ВМФ России малого ракетного корабля „Циклон“ и подъема на нем Андреевского военно-морского флага. Церемония прошла под руководством главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова», — сказали в ведомстве.