В местах содержания под стражей на Украине применялись пытки — верховный комиссар ООН

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) получило документальное подтверждение 75 случаев произвольного задержания гражданских лиц на Украине, а также применения пыток в местах содержания под стражей. Об этом сообщил в Женеве верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, выступивший на 53-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

«Мы задокументировали 75 случаев произвольного задержания. Большинство из них были лицами, подозреваемыми в совершении уголовных преступлений, связанных с конфликтом, а многие произвольные задержания стали следствием чрезмерно широких поправок в уголовное законодательство в условиях военного положения», — отметил Тюрк. «Мы также обнаружили, что украинский персонал в неофициальных местах содержания под стражей или, в гораздо меньшей степени, в официальных следственных изоляторах, прибегал к пыткам или жестокому обращению, включая сексуальное насилие, в основном с угрозами», — констатировал верховный комиссар ООН.