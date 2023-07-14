Передача Киеву главарей «Азова» нехорошо характеризует турецкую сторону — Нарышкин

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил ТАСС, что ситуация с передачей Турцией Киеву командиров нацбатальона «Азов» (запрещен в РФ и признан террористической организацией) нехорошо характеризует турецкую сторону.

Отвечая на вопрос, как можно оценить действия Анкары, Нарышкин сказал: «Как невыполненные обязательства турецкой стороной в этой части». «Это нехорошо характеризует турецкую сторону», — добавил глава СВР.

На уточняющий вопрос, были ли у СВР контакты с Турцией по этому сюжету, Нарышкин ответил: «Нет, контактов не было после этого события».