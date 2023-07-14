Сбер представил новую версию своей нейросети – Kandinsky 2.2
15:15 12.07.2023
|Иллюстрация пресс-службы Сбера
Новая версия модели научилась генерировать стикеры, из которых можно собирать полноценные стикерпаки в Telegram. Также бот Kandinsky 2.2 теперь способен изменять по текстовому описанию отдельные объекты или элементы на изображениях, сохраняя композицию исходной иллюстрации. Это стало возможным благодаря внедрению в модель специального структурного блока управляемых изменений – ControlNet.
Kandinsky 2.2 понимает запросы на русском и английском языках, умеет рисовать более чем в 20 стилях, смешивать несколько рисунков, стилизовать изображение по текстовому описанию, генерировать изображения, похожие на заданные, дорисовывать недостающие части картинки (inpainting), создавать картины в режиме бесконечного полотна (outpainting).
«Мы продолжаем совершенствовать нашу нейросеть для создания уникального контента. Новая версия дает пользователям еще больше возможностей, при этом она генерирует изображения в еще лучшем качестве, – отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – Нейросеть уже не просто пытается подражать творчеству человека, а способна создавать новые художественные смыслы и интерпретации. Как и предыдущая версия, Kandinsky 2.2 находится в открытом доступе, так что протестировать её можно совершенно бесплатно».
Оценить возможности нейросети можно на промостранице модели, на платформе FusionBrain.AI, в Telegram-боте и боте Вконтакте, а также при помощи команды «Запусти художника» на умных устройствах Sber, в мобильном приложении Салют. Модель доступна на платформе ML Space в хабе предобученных моделей и датасетов DataHub.
Нейросеть разработали и обучили исследователи Sber AI при партнерской поддержке ученых из Института искусственного интеллекта AIRI на объединенном датасете Sber AI и компании SberDevices. Напомним, что предыдущая модель – Kandinsky 2.1 – стала самой быстрорастущей нейросетью в мире, набрав один миллион пользователей всего за 4 дня после выхода.
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