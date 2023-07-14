Ростех разработал первый российский роботизированный комплекс для непрямого массажа сердца

15:39

Холдинг «Росэлекроника» Госкорпорации Ростех изготовил прототип «КардиоРобота» – автоматизированного устройства для проведения непрямого массажа сердца при сердечно-легочной реанимации. Благодаря датчикам жизнедеятельности пациента аппарат регулирует давление и глубину компрессии. Запуск серийного производства прибора запланирован на 2025 год.

На сегодняшний день изготовлен действующий прототип изделия. В отличие от человека, который может качественно выполнять непрямой массаж сердца не более 2-3 минут, аппарат способен до 45 минут работать от аккумулятора. Решение повышает шансы пациентов в критическом состоянии на выживание и позволяет снизить нагрузку на медицинский персонал. Аппарат укомплектован манжетой неинвазивного измерения артериального давления и датчиком SpO2, который измеряет уровень насыщения крови кислородом.

Устройство может использоваться в отделениях реанимации и интенсивной терапии, автомобилях скорой медицинской помощи, трансплантационных отделениях.

Разработку «КардиоРоботов» при поддержке Минпромторга России ведет НПП «Алмаз» (входит в «Росэлектронику»).

«По нашим подсчетам для оснащения больниц, а также автомобилей скорой помощи требуется около 9 тысяч устройств для сердечно-легочной реанимации. Подобной аппаратуры отечественного производства в настоящее время на рынке нет, это оборудование поставляется из зарубежа. На сегодняшний день нам удалось создать образец изделия, технические характеристики которого отвечают международным требованиям. Мы уже получили 1500 подтвержденных заявок на наши «КардиоРоботы», – рассказал генеральный директор НПП «Алмаз» Михаил Апин.