Активы РФ в странах G7 будут заморожены, пока Россия «не возместит ущерб Украине» — ANSA

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Активы России в юрисдикциях стран «Большой семерки» останутся замороженными до тех пор, пока Россия «не заплатит за ущерб, причиненный Украине». Об этом говорится в декларации G7 об общих принципах долгосрочных гарантий безопасности Украине.

«Большая семерка» подчеркивает, что в соответствии с нашими правовыми системами суверенные активы России в наших юрисдикциях останутся замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, причиненный Украине, — приводит агентство ANSA выдержки из документа. — Мы признаем необходимость создания международного механизма для возмещения ущерба <…> и выражаем готовность изучить варианты разработки соответствующих инструментов».