Победа РФ будет трагедией для Киева и сделает НАТО более уязвимой — Столтенберг

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Победа России в конфликте с Украиной на поле боя будет трагедией для Киева и сделает НАТО более уязвимой. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита альянса в Вильнюсе.

«Самый большой риск — это если президент [России Владимир] Путин выиграет войну с использованием силы, это будет самый большой риск. Для Украины это будет трагедия, но и нас это сделает более уязвимыми», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, не приблизит ли страны НАТО предоставление гарантий безопасности Украине к военному столкновению с Россией.