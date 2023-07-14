Победа РФ будет трагедией для Киева и сделает НАТО более уязвимой — Столтенберг
16:12 12.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Победа России в конфликте с Украиной на поле боя будет трагедией для Киева и сделает НАТО более уязвимой. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита альянса в Вильнюсе.
«Самый большой риск — это если президент [России Владимир] Путин выиграет войну с использованием силы, это будет самый большой риск. Для Украины это будет трагедия, но и нас это сделает более уязвимыми», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, не приблизит ли страны НАТО предоставление гарантий безопасности Украине к военному столкновению с Россией.
Новости
- 13:20 14.07.2023
- Еврокомиссия ужесточает с 2024 года условия финансовой помощи Киеву — замглавы ЕК
- 13:08 14.07.2023
- Мэр Собянин: Агентство креативных индустрий поддержало более 4 000 предпринимателей
- 13:05 14.07.2023
- Дума повышает предельный возраст пребывания в запасе ряда военнообязанных
- 13:04 14.07.2023
- Собянин: Более 1200 человек прошли обучение в «Московской технической школе» за 2,5 года
- 13:00 14.07.2023
- Китай не забыл кровный долг НАТО за бомбардировку китайского посольства в Югославии — МИД
- 12:57 14.07.2023
- Будущие контрактники в Москве рассказали, что боевые подвиги дедов вдохновили их на участие в СВО
- 12:32 14.07.2023
- Никаких контактов с американской стороной у Лаврова в Джакарте не было — Захарова
- 12:20 14.07.2023
- В Белгороде произошел взрыв в машине, пострадали три человека
- 12:05 14.07.2023
- Помощь ЕС Украине в 50 млрд евро до 2027 года будет состоять на две трети из кредитов — ЕК
- 12:00 14.07.2023
- Польская спецслужба задержала исламиста с поясом со взрывчаткой — агентство
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать