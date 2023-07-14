Истребители F-16 будут переданы Украине европейскими странами — Белый дом

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Европы передадут истребители F-16 Украине после завершения обучения военных летчиков. Об этом сообщил в среду в эфире телекомпании ABC помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Президент [США Джо] Байден несколько недель назад по итогам тесных консультаций с союзниками принял решение о начале обучения украинских летчиков использованию этих истребителей», — отметил Салливан. «Это обучение займет некоторое время, после чего будет осуществлена поставка F-16, вероятно, европейскими странами, имеющими доступ к F-16», — сказал помощник Байдена.