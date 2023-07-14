Утвержден договор о передаче «Троицы» Рублева Троице-Сергиевой лавре — РПЦ

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и министр культуры РФ Ольга Любимова в среду утвердили договор о передаче иконы Святой Троицы, написанной преподобным Андреем Рублевым, Троице-Сергиевой лавре, сообщается на сайте Московского патриархата.

«12 июля 2023 года в Портретном зале в здании Санкт-Петербургской митрополии в Александро-Невской лавре состоялась церемония утверждения договора между Государственной Третьяковской галереей и Свято-Троицкой Сергиевой лаврой о передаче в безвозмездное пользование Лавре иконы Святой Троицы, написанной преподобным Андреем Рублевым», — говорится в сообщении.