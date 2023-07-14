НАТО ожидает, что у КНР к 2035 г. будет 1 500 боеголовок, способных достичь США и Европы

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Североатлантический альянс ожидает, что Китай к 2035 году будет располагать 1 500 боеголовками, которые смогут достичь территории стран НАТО. С таким утверждением выступил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг на итоговой пресс-конференции саммита НАТО.

«Понятие безопасности — оно глобальное, а не региональное. Мы ожидаем, что у Китая к 2035 году будет 1,5 тыс. ядерных боеголовок на ракетах, способных достичь США и Европы, территории НАТО», — сказал Столтенберг.