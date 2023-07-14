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По зерновой сделке Путин «высказал некоторые предложения» - Эрдоган

18:10 12.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что глава российского государства Владимир Путин высказал ряд предложений относительно зерновой сделки, которые сейчас обсуждаются.

«Зерновая сделка продлевалась дважды. За время ее действия было доставлено 33 млн тонн продовольствия на мировые рынки. Мы обсуждали вопрос о продлении зерновой сделки с [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Он выступает за ее продление. Со стороны Путина были высказаны некоторые предложения по этой теме. Данные предложения обсуждаются», — сказал Эрдоган журналистам, подводя итоги прошедшего саммита НАТО.

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