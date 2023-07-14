Байден: Плохие новости для вас, господин Зеленский. Мы никуда не денемся…

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден в ходе переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Вильнюсе отшутился, что Киев никуда не денется от Вашингтона.

В начале встречи, трансляцию которой вел телеканал «Рада», Байден после многочисленных благодарностей Зеленского за помощь Украине пошутил: «Плохие новости для вас, господин Зеленский. Мы никуда не денемся, вы застряли с нами».