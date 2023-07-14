Сергей Левкин: До конца года около 220 человек начнут переезд в новостройку по реновации в Лефортово

18:14

В Москве к концу года примерно 220 участников программы реновации жилищного фонда начнут переезжать в новостройку на 102 квартиры, введенную в эксплуатацию в Лефортове. По словам главы департамента градостроительной политики столицы Сергея Лёвкина, это третья новостройка, которая сдана в районе Лефортово Юго-Восточного административного округа по программе реновации. В доме 16а на улице Шепелюгинской сейчас идет подготовка квартир к передаче под заселение. Ранее в этом районе были переданы под заселение новостройки на 2-й улице Синичкина и в проезде Шелихова.

По словам Лёвкина, в новостройке на Шепелюгинской улице 47 однокомнатных, 32 двухкомнатные, 21 трехкомнатная и две пятикомнатные квартиры. Кроме того, в доме есть подземная парковка на 40 машиномест.

Новостройка возведена в квартале с развитой социально-бытовой инфраструктурой – неподалеку есть школа, большой торговый центр, остановка общественного транспорта. До ближайшей станции метро - «Авиамоторной» Калининской линии, - можно дойти за 15-20 минут, чуть дольше идти до «Авиамоторной» станции Большой кольцевой линии.