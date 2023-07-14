Сергей Левкин: До конца года около 220 человек начнут переезд в новостройку по реновации в Лефортово
18:14 12.07.2023
В Москве к концу года примерно 220 участников программы реновации жилищного фонда начнут переезжать в новостройку на 102 квартиры, введенную в эксплуатацию в Лефортове. По словам главы департамента градостроительной политики столицы Сергея Лёвкина, это третья новостройка, которая сдана в районе Лефортово Юго-Восточного административного округа по программе реновации. В доме 16а на улице Шепелюгинской сейчас идет подготовка квартир к передаче под заселение. Ранее в этом районе были переданы под заселение новостройки на 2-й улице Синичкина и в проезде Шелихова.
По словам Лёвкина, в новостройке на Шепелюгинской улице 47 однокомнатных, 32 двухкомнатные, 21 трехкомнатная и две пятикомнатные квартиры. Кроме того, в доме есть подземная парковка на 40 машиномест.
Новостройка возведена в квартале с развитой социально-бытовой инфраструктурой – неподалеку есть школа, большой торговый центр, остановка общественного транспорта. До ближайшей станции метро - «Авиамоторной» Калининской линии, - можно дойти за 15-20 минут, чуть дольше идти до «Авиамоторной» станции Большой кольцевой линии.
Новости
- 13:20 14.07.2023
- Еврокомиссия ужесточает с 2024 года условия финансовой помощи Киеву — замглавы ЕК
- 13:08 14.07.2023
- Мэр Собянин: Агентство креативных индустрий поддержало более 4 000 предпринимателей
- 13:05 14.07.2023
- Дума повышает предельный возраст пребывания в запасе ряда военнообязанных
- 13:04 14.07.2023
- Собянин: Более 1200 человек прошли обучение в «Московской технической школе» за 2,5 года
- 13:00 14.07.2023
- Китай не забыл кровный долг НАТО за бомбардировку китайского посольства в Югославии — МИД
- 12:57 14.07.2023
- Будущие контрактники в Москве рассказали, что боевые подвиги дедов вдохновили их на участие в СВО
- 12:32 14.07.2023
- Никаких контактов с американской стороной у Лаврова в Джакарте не было — Захарова
- 12:20 14.07.2023
- В Белгороде произошел взрыв в машине, пострадали три человека
- 12:05 14.07.2023
- Помощь ЕС Украине в 50 млрд евро до 2027 года будет состоять на две трети из кредитов — ЕК
- 12:00 14.07.2023
- Польская спецслужба задержала исламиста с поясом со взрывчаткой — агентство
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать