В графике Путина разговора с Эрдоганом пока нет - Песков

18:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин пока не планирует телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока нет», — сказал он в ответ на вопрос, появился ли в графике Путина разговор с Эрдоганом и ожидается ли такой контакт до истечения срока действия зерновой сделки 17 июля.