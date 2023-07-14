Генсек ООН направил президенту России письмо по поводу зерновой сделки

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 11 июля направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложениями по реализации российской части зерновой сделки. Об этом заявил в среду представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«В рамках продолжающихся усилий в этом направлении генеральный секретарь направил вчера письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором излагается предложение, направленное на улучшение выполнения меморандума о взаимопонимании ради того, чтобы сохранить черноморскую инициативу», — сказал он.