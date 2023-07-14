Рост потребительских цен приобретает все большую устойчивость - аналитики ЦБ РФ

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост потребительских цен в России приобретает все большую устойчивость, закрепляясь выше 4% в годовом выражении с поправкой на сезонный фактор, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ. Выводы и рекомендации, содержащиеся в бюллетене, могут не совпадать с официальной позицией ЦБ, уточняется в материалах регулятора.

«Рост потребительских цен приобретает все большую устойчивость, закрепляясь выше уровня 4% в пересчете на год с поправкой на сезонность», — указывают авторы документа.