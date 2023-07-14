В письме Генсека ООН Путину затрагивается тема платежей через Россельхозбанк - Дюжаррик

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Письмо генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша президенту РФ Владимиру Путину затрагивает предложения по расчету через Россельхозбанк. Об этом заявил в среду представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

«Цель (письма — прим. ТАСС) — устранение препятствий для финансовых транзакций через Россельхозбанк, на чем неоднократно настаивала РФ, а также одновременное разрешение на продолжение экспорта украинского зерна по Черному морю», — сказал он.