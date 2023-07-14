ФАС: Сложившаяся на бирже цена не может быть признана монопольно высокой

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не может признать текущие цены на нефтепродукты на бирже монопольно высокими, но нефтяникам необходимо выполнять условия равномерности и регулярности поставок топлива на биржу. Об этом сообщили журналистам в ведомстве.

«Служба отмечает, что согласно закону „О защите конкуренции“, сложившаяся на бирже цена не может быть признана монопольно высокой, — отметили в ФАС. — Однако для этого необходимо выполнять ряд условий в части равномерности и регулярности продаж и поставок топлива на биржу».