Илон Маск решил создать ИИ, чтобы "понять реальность"

21:01 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский предприниматель Илон Маск объявил о создании компании, которая будет заниматься вопросами искусственного интеллекта.«Объявляю о создании xAI, чтобы понять реальность», — написал он в Twitter в среду.

Одновременно начал работу сайт компании x.ai. На нем уточняется, что в компании будут работать бывшие сотрудники Google, Microsoft, а также других компаний из технологической сферы.