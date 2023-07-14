ФБР США помогало своему «давнему хорошему партнеру» работать с соцсетями

22:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рей признал, что возглавляемое им бюро передавало руководству американских соцсетей данные от Службы безопасности Украины (СБУ). Соответствующее заявление он сделал, выступая в среду на слушаниях в юридическом комитете Палаты представителей Конгресса США.

Директору ФБР был задан вопрос касательно блокировки в одной из соцсетей, предположительно, по наводке СБУ, русскоязычной учетной записи, принадлежащей Госдепартаменту США. Рей заявил, что не знает конкретно об этом случае. «Но я готов предоставить дополнительный контекст вокруг того, что касается СБУ», — продолжил он.

«<…> Служба безопасности Украины, которая является давним хорошим партнером ФБР, попросила нас о помощи по целому ряду вопросов. В том числе — связываться от их лица с американскими компаниями, поскольку вторжение (СВО — прим. ТАСС) нарушило украинские коммуникации. И поэтому мы действительно передавали соцсетям информацию от СБУ», — заявил Рей.