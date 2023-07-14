ФБР США помогало своему «давнему хорошему партнеру» работать с соцсетями
22:10 12.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Директору ФБР был задан вопрос касательно блокировки в одной из соцсетей, предположительно, по наводке СБУ, русскоязычной учетной записи, принадлежащей Госдепартаменту США. Рей заявил, что не знает конкретно об этом случае. «Но я готов предоставить дополнительный контекст вокруг того, что касается СБУ», — продолжил он.
«<…> Служба безопасности Украины, которая является давним хорошим партнером ФБР, попросила нас о помощи по целому ряду вопросов. В том числе — связываться от их лица с американскими компаниями, поскольку вторжение (СВО — прим. ТАСС) нарушило украинские коммуникации. И поэтому мы действительно передавали соцсетям информацию от СБУ», — заявил Рей.
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