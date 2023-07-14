Украина вступит в НАТО когда завершит конфликт и выполнит требования - Белый дом

07:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вступление Украины в НАТО будет возможно, когда она проведет все необходимые реформы. Об этом заявил в среду в эфире телеканала CNN координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, отвечая на вопрос, будет ли Украина немедленно принята в НАТО после завершения конфликта.



«Президент [США Джо Байден] действительно считает, что, пока продолжается война, членство в НАТО не отвечает не только интересам стран альянса, но и интересам Украины. Но он также считает, что Украина должна осуществить определенные реформы. Они уже работают над ними, но если говорить о борьбе с коррупцией, демократических институтах, верховенстве закона, судебной системе, то все это еще предстоит сделать», — сказал Кирби.



