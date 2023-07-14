В июле ВС США 30 раз нарушили воздушное пространство над экономической зоной КНДР

08:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская разведывательная авиация нарушила воздушное пространство над исключительной экономической зоной КНДР более 30 раз в период с 2 по 10 июля. Об этом заявил военный обозреватель из КНДР, его слова в четверг опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).



«Средства воздушной разведки США вторглись в воздушное пространство над [исключительной] экономической зоной, где распространяется суверенитет КНДР, более 30 раз в период с 2 по 10 июля», — говорится в статье. Подобные действия США автор назвал «провокационным шпионажем», который ведет к росту напряженности.



В США в ответ на заявления о нарушении воздушного пространства стали говорить о том, что в международных водах действует свобода судоходства и полетов. «Воздушное пространство, о котором идет речь, находится над [исключительной] экономической зоной в Японском море, на всей протяженности которой распространяется суверенитет КНДР, поэтому это часть воздушного пространства народной республики», — указал аналитик.



«Поскольку США хорошо об этом знают, они до этого воздерживались от разведки в небе над зоной», — добавил он.



