Возвращения к прежним отношениям с недружественными странами уже не будет — Лавров

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отношения России с недружественными странами уже никогда не станут прежними. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью интернет-изданию «Лента.ру».

«Очевидно также, что возвращения к прежним отношениям с недружественными странами уже не будет», — сказал он.