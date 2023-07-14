В Борисполе и Киеве произошли взрывы

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы прогремели в украинской столице и расположенном недалеко от нее городе Борисполе. Об этом сообщило издание «Клименко тайм», не приводя подробностей.

Одновременно в телеграм-канале Киевской городской военной администрации появилась информация о работе сил ПВО.

В настоящий момент почти на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Ранее поступили данные о взрывах в Хмельницкой области.