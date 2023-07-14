В России запрещают самовыгул котов и собак

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственная дума РФ приняла во втором и третьем чтениях законопроект о поправках в закон о бездомных животных, предполагающий запрет на самовыгул котов и собак. Об этом сообщается на сайте Думы.

В комментарии к закону говорится, что свободный выгул животных будет разрешен только в специальных местах, вне их хозяевам будет необходимо контролировать перемещение питомца с помощью поводка, в том числе на проезжей части, в лифтах, дворах многоквартирных домов, на детских и спортивных площадках. Газета.Ru